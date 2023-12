Un duo de soins aux 5 acides pour lutter contre les signes de l'âge

Ce duo de soins aux 5 acides et complexe A.F.O va envoyer valser les signes de l’âge sur notre visage ! Allez, salut les rides !Vous êtes un être à la recherche, non pas de la vérité. Mais simplement d’une âme en tout, qui sorte un peu de la banalité ? Pardon, je me suis laissée emportée par la fièvre des 80s. Preuve que je ne suis plus vraiment dans la, voire au-dessus. Et si vous aussi ces paroles vous ont parlé, vous accusez plus de trois décennies au compteur.

Pas de panique, chez BIBA, on est dans la même team !le plus longtemps possible. On vous a donc dégoté un nouveau duo de soins, sortis sous la gamme Renaissance (aucun lien avec. Concentrée à hauteur de 2%, cette combinaison de 5 acides complémentaires (extrait de Myrtille, de Canne à Sucre, d’Orange, de Citron et d’Érable à Sucre) exfolie la peau, une source d’éclat plus que bienvenue pour les peaux asphyxiées et/ou fatiguée





bibamagazine » / 🏆 69. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Le concept de « miracle morning » et ses avantagesDécouvrez comment une routine matinale cohérente peut améliorer votre journée et votre bien-être.

La source: Femina_fr - 🏆 7. / 92 Lire la suite »

Hunger Games : une saga dystopique qui a marqué toute une générationDécouvrez comment la trilogie Hunger Games de Suzanne Collins a captivé les lecteurs du monde entier et est devenue un phénomène littéraire incontournable.

La source: VogueFrance - 🏆 3. / 98 Lire la suite »

Une femme atteinte de trisomie 21 travaille dans une école maternelle depuis plus de deux décenniesÀ 43 ans, Audrey Chabaud, une femme atteinte de trisomie 21, travaille dans une école maternelle depuis plus de deux décennies. Elle aide les enfants dans leurs activités, participe à la préparation des repas et les surveille dans la cour de récréation.

La source: LaCroix - 🏆 25. / 68 Lire la suite »

Conteuses numériques : Il était une fois une nouvelle génération d’histoires audio (et aussi vidéo)Il était une fois les nouvelles conteuses audio (et vidéo) pour les enfants. Cette année encore, elles feront des heureux au pied du sapin ➡️ noël conteusesnumériques enfants cadeaux

La source: 20Minutes - 🏆 6. / 93 Lire la suite »

Une femme réalise son rêve d'avoir les yeux clairs grâce à une opérationUne femme de 52 ans raconte comment elle a réalisé son rêve d'avoir les yeux clairs en ayant recours à une opération de kératopigmentation.

La source: Madamefigaro - 🏆 9. / 83 Lire la suite »

Découvrez comment appréhender la pratique anale avec un sextoyVoici quelques tips pour vous permettre d’appréhender la pratique anale plus sereinement avec un sextoy. Confiance, patience et détente sont la combinaison ultime pour un délicieux moment de plaisir. Découvrez le vibromasseur anal Soraya Beads de la marque suédoise LELO.

La source: Madmoizelle - 🏆 51. / 55 Lire la suite »