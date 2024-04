Un dirigeant indien suspendu pour avoir frappé des joueuses

Un dirigeant indien, membre du comité exécutif de la All India Football Federation, a été suspendu pour avoir frappé deux joueuses alors qu’il était en état d’ébriété. L’incident est survenu dans l’État de Goa. Deepak Sharma, membre du comité exécutif de la All India Football Federation (AIFF), a été suspendu «jusqu’à nouvel ordre» pour avoir frappé et agressé deux joueuses la semaine dernière, alors qu’il était en état d’ébriété.

«Le cas particulier a été renvoyé à la commission de discipline et sera examiné d'urgence», a indiqué un communiqué relayé par l’AFP. Selon les médias indiens, Deepak Sharma aurait fait irruption dans la chambre des deux footballeuses, qui appartiennent au Khad FC, club de l’Himachal Pradesh qui évolue en 2e division indienne, et il les aurait agressées. Arrêté avant d’être libéré sous caution par la police, le dirigeant a nié les accusations à son encontr

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



CNEWS / 🏆 27. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Nouvelle fuite de données en France : la Fédération française de football a été piratéeLa Fédération française de football a été visée par une attaque informatique. En exploitant une brèche de sécurité, des pirates sont parvenus à dérober des données concernant des millions de joueurs. Les informations ont été mises en vente sur un forum de cybercriminels.

La source: 01net - 🏆 48. / 59 Lire la suite »

Piratage : la Fédération française de football à son tour victime d’un vol massif de donnéesLa Fédération française de football a été victime d’une cyberattaque. Près d’1,5 million de données de licenciés auraient été «frauduleusement collectées».

La source: MagazineCapital - 🏆 2. / 98 Lire la suite »

Brésil: la fédération de football prend ses distances avec Robinho et Dani Alves après leur condamnation...Dans un communiqué, la fédération brésilienne de football a apporté son soutien aux victimes des 'crimes brutaux' commis par ses anciens joueurs Daniel Alves et Robinho, condamnés pour viol.

La source: RMCsport - 🏆 63. / 52 Lire la suite »

Une du jour. En Espagne, une fédération de football jugée “honteuse”Le siège de la RFEF a été perquisitionné par la garde civile espagnole mercredi 20 mars, dans le cadre d’une affaire de corruption présumée. L’ex-président de l’entité, Luis Rubiales, actuellement en République dominicaine, fait l’objet d’un mandat d’arrêt.

La source: courrierinter - 🏆 50. / 55 Lire la suite »

Foot: Stéphane Lannoy, responsable de l'arbitrage professionnel, renvoyé par la Fédération Française de FootballLe directeur technique de l’arbitrage ainsi que le manager de la VAR ont été démis de leurs fonctions par la Fédération mercredi après-midi.

La source: Le_Figaro - 🏆 15. / 73 Lire la suite »

Football : le responsable de l'arbitrage professionnel Stéphane Lannoy licencié par la Fédération françaiseSur la sellette depuis plusieurs mois, le patron de l'arbitrage a été licencié a appris l'AFP ce mercredi, tout comme Sébastien Moreira, le manager de l'assistance vidéo à l'arbitrage.

La source: laprovence - 🏆 62. / 52 Lire la suite »