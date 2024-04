Un détenu de 73 ans retrouvé pendu dans une cellule de la maison d'arrêt d'Epinal

Un détenu de 73 ans a été retrouvé pendu mardi dans une cellule de la maison d'arrêt d' Epinal , où deux suicides avaient déja été constatés en février, a-t-on appris jeudi auprès du procureur de la ville.'L'intéressé était détenu dans le quartier arrivant de la maison d'arrêt , dans une cellule de trois personnes, sans matelas au sol', a annoncé à l'AFP Frédéric Nahon, procureur de la République, confirmant une information du quotidien Vosges Matin.

'Une enquête a été ouverte des chefs de recherche des causes de la mort, une autopsie a été ordonnée à l'institut médico-légal', a-t-il ajouté. Le détenu avait été placé en détention provisoire le 28 mars. Il était mis en examen pour des faits de viols, escroquerie et abus de faiblesse.Les 3 et 16 février, deux autres détenus de la maison d'arrêt, âgés de 23 et 38 ans, s'étaient déjà donné la mor

Détenu Pendu Maison D'arrêt Epinal Suicide Enquête

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



laprovence / 🏆 62. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Un détenu retrouvé pendu à la prison d’Épinal, troisième suicide en deux moisUn homme de 73 ans, placé en détention provisoire pour viol et escroquerie, s’est donné la mort dans sa cellule. Les 3 et 16 février, deux autres détenus de la maison d'arrêt, âgés de 23 et 38 ans, se sont également suicidés.

La source: Le_Figaro - 🏆 15. / 73 Lire la suite »

Meurtre de Rose, 5 ans : le suspect condamné à 3 ans de prison dans une autre affaireL'adolescent mis en cause dans le meurtre de Rose, une enfant de 5 ans tuée à Rambervillers (Vosges) en avril 2023, a été condamné lundi à Epinal...

La source: Le_Figaro - 🏆 15. / 73 Lire la suite »

Meurtre de la petite Rose. Le suspect de 16 ans d’abord jugé pour viols sur mineursUn adolescent de 16 ans est jugé ce lundi 18 mars 2024 devant le tribunal pour enfants d’Épinal (Vosges) pour viol, agression sexuelle et séquestration sur deux enfants de 11 et 12 ans. Les faits sont survenus en février 2022.

La source: OuestFrance - 🏆 60. / 53 Lire la suite »

Meurtre de Rose dans les Vosges : Le suspect de 16 ans condamné dans une autre affaire de viol sur mineursL’adolescent mis en cause dans le meurtre de Rose, une enfant de 5 ans tuée à Rambervillers (Vosges) en avril 2023, a été condamné lundi à Epinal dans une autre affaire à trois ans de prison pour viol et agression sexuelle sur deux mineurs

La source: 20Minutes - 🏆 6. / 93 Lire la suite »

Play-offs Élite : Avignon VB pour confirmer, le VB Arles pour briser la spirale négativeContraste des situations : l’AVB qui reste sur deux succès de rang en phases finales, se déplace ce samedi sans pression à Épinal, un outsider déclaré pour l’accession en Ligue B. Après deux échecs consécutifs, les Arlésiens vont à Cesson-Saint-Brieux, également à la peine.

La source: laprovence - 🏆 62. / 52 Lire la suite »

Élite (play-offs) : Avignon et Arles à la relance, à domicileDéfaits récemment en déplacement, les deux clubs provençaux comptent bien se reprendre dans leur antre ce samedi soir, afin de se replacer sur le chemin du succès. Les leaders vauclusiens n’auront pas la partie facile face à Chalon-sur-Saône (3). Arles en quête de sa première victoire, accueille Épinal (2).

La source: laprovence - 🏆 62. / 52 Lire la suite »