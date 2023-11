Un dessinateur de l'Hérault consacre un roman graphique à Renaud, 'l'une des dernières légendes de la chanson

domain,p="javascript:var d="+n+".open();d.domain='"+h.domain+"';",f=p+"void(0);"}try{var r=f.contentWindow;r.write(b());r.close()}catch(t){f=p+'d.write("'+b().replace(/"/g,String.fromCharCode(92)+'"')+'");d.close();'}a.P(2)};a.l&&setTimeout(q,0)})()}();c.lv="1";return c}var o="lightningjs",k=window=g(o);k.require=g;k.modules=c}({}); window.usabilla_live=lightningjs.

MIDILIBRE: Pour le préfet de l'Hérault, en visite lundi à Bédarieux : 'Réindustrialiser ici, c'est possible'François-Xavier Lauch, le préfet de l'Hérault, était en visite ce lundi 30 octobre à Bédarieux, pour découvrir deux fleurons économiques de la commune : l'entreprise Paul Boyé, un des leaders de la fabrication d'uniformes et tenues de combat, et la société Rec France, spécialiste de l'appareillage des adultes et enfants polyhandicapés.

20MINUTES: Hérault : Feux d’artifice et jerricans interdits pour HalloweenLe préfet répond aux directives du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin. Le préfet de l’Aude a pris des interdictions similaires

MIDILIBRE: La diversité des agriculteurs du Cœur d‘Hérault sur les ondesDans le cadre du Projet alimentaire territorial du Pays Cœur d‘Hérault, RPH propose en novembre une série de vingt portraits sonores.

LAPROVENCE: Classement Choiseul 2023 : Diane Renaud, directrice générale de la french tech Aix-MarseilleDiane Renaud est un véritable chef d’orchestre qui met en musique tout l’écosystème numérique.

ACTUFR: Nogent-le-Rotrou : La Petite Entreprise fait revivre Alain Bashung à l'ArsenalLa Petite Entreprise présente son spectacle Bashung Immortel, à l'Arsenal, à Nogent-le-Rotrou, vendredi 3 novembre. Une immersion dans l'œuvre de l'artiste.

LAVOIXDUNORD: Alain Liénard redevient le maire de Vieux-MesnilLe conseil municipal de Vieux-Mesnil s’est réuni ce mercredi matin pour élire son nouveau maire après la démission de Virginie Gilliard. C’est un visage bien connu des habitants qui a été désigné: Alain Liénard revient aux affaires après avoir été premier magistrat de 1993 à 2020.

