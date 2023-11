Un couple et une star de Bollywood tentent en même temps un dépassement risqué, l'issue est tragique

À bord de leur Ferrari, ils ont tenté de dépasser un camping-car, au même moment où la star de Bollywood Gayatri Joshi et son mari tentaient également de le dépasser avec leur Lamborghini. Ce qui aurait pu être une simple manœuvre de dépassement est rapidement devenu un accident tragique.

Une collision mortelle sur une route sinueuse La Ferrari et la Lamborghini, deux puissants bolides, se sont retrouvés côte à côte sur cette route étroite, chacun tentant de dépasser le camping-car. Dans cette course risquée, les deux voitures se sont touchées. La collision a fait basculer le camping-car et a propulsé la Ferrari hors de la route où elle a pris feu.

Markus Krautli, 67 ans, dirigeait une grande entreprise logistique et était un passionné de supercars. Sa femme, Melissa, 63 ans, travaillait également pour cette entreprise en tant que responsable des ressources humaines. Tous deux participaient à la"Sardinia Supercar Experience", un événement automobile prisé sur l'île.

Gayatri Joshi, l'actrice indienne, a déclaré qu'elle et son mari, Vikas Oberoi, étaient dans la Lamborghini au moment de l'accident, mais, par chance, ils sont sortis indemnes. Elle a partagé avec les médias indiens : "Vikas et moi sommes en Italie. Nous avons eu un accident ici. Par la grâce de Dieu, nous allons parfaitement bien."

