Un couple décide de faire adopter leur bébé de trois mois

Les parents ne le savent que trop bien : élever un enfant peut être totalement épuisant. Si certains arrivent à gérer cette charge émotionnelle, d'autres n'y arrivent pas du tout. C'est notamment ce qui est arrivé à ce couple. Parents d'un bébé de trois mois, ils ont fait un choix rarissime. Après avoir constaté que leur fille ne correspondait pas à leur style de vie, ils ont décidé... de la faire adopter. La mère, Catherine, a expliqué n'avoir jamais ressenti d'instinct maternel.

Même après la naissance d'Elizabeth, elle n'a pas ressenti d'amour. Et elle a décidé de retourner travailler seulement trois semaines après son accouchement. Et le sentiment était le même du côté du papa. Selon lui, avec sa femme ils sont de véritables "bourreaux de travail". Et n'ont clairement pas de temps à accorder à un enfant. "Ma femme était malheureuse" Les deux donnent la"priorité" à leurs emplois. Et l'arrivée de leur fille les a rendus "misérables"."Je me souviens de la vie sans ma fill

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



