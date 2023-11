Un couple de Moldaves interpellé pour un tag antisémite à Paris et placé en rétention

Par ailleurs, le parquet a indiqué que 'les auteurs des multiples tags constatés mardi (n'avaient) pas encore été identifiés'. Une enquête a été ouverte pour 'dégradation du bien d'autrui aggravée par la circonstance qu'elle a été commise en raison de l'origine, la race, l'ethnie ou la religion' et confiée à la Sûreté territoriale de Paris.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BFMTV: Paris: une soixantaine d'étoiles de David taguées dans le 14e arrondissement, une enquête ouverteVIDÉO - Une soixantaine d'étoiles de David ont été taguées dans la nuit du lundi 30 au mardi 31 octobre dans le 14e arrondissement de Paris, indique le parquet de Paris à BFMTV. Ce dernier a ouvert une enquête pour dégradation du bien d'autrui, aggravée par la circonstance de l'origine, la race, l'ethnie ou...

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

LAVOIXDUNORD: Une soixantaine d’étoiles de David taguées à Paris, une enquête ouverteDes étoiles de David dessinées au pochoir ont été découvertes sur des façades de bâtiment dans le 14e arrondissement de Paris. D’autres tags avaient été découverts dans d’autres villes de la région Parisienne.

La source: lavoixdunord | Lire la suite ⮕

LEPOINT: Paris : une soixantaine d'étoiles de David taguées, une enquête ouverteDes étoiles de David ont été dessinées sur plusieurs façades d'immeubles à Paris. (Photo d'illustration).

La source: LePoint | Lire la suite ⮕

BFMTV: Paris: une soixantaine d'étoiles de David taguées dans le 14e arrondissement, une enquête ouverteVIDÉO - Elles ont été peintes à la peinture bleue et au pochoir. Une soixantaine d'étoiles de David ont été taguées dans le 14e arrondissement de Paris au cours de la nuit du lundi 30 au mardi 31 octobre. Une enquête pour dégradation du bien d'autrui, aggravée par la circonstance de l'origine, la race,...

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

RTLFRANCE: Étoiles de David taguées en région parisienne : un couple de Moldaves en situation irrégulière interpelléDepuis plusieurs jours, de nombreux tags ont été découverts dans la région francilienne. Le 27 octobre dernier, des étoiles de David ont été retrouvées sur la façade d'une école de la capitale. Le parquet appelle à la prudence.

La source: RTLFrance | Lire la suite ⮕

OUESTFRANCE: Tag antisémite à Paris : un couple de Moldaves interpellé et placé en rétentionUn couple moldave a été placé en rétention administrative après avoir été identifié comme étant à l’origine d’un tag antisémite sur la façade d’un immeuble du Xe arrondissement de Paris.

La source: OuestFrance | Lire la suite ⮕