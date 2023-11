Un coup de pouce à la construction de logements annoncé par la Première ministre

La Première ministre, Elisabeth Borne, a annoncé jeudi à Dunkerque un coup de pouce à la construction de logements, y compris étudiants, loin cependant des attentes d'un secteur en crise, déjà déçu par des annonces techniques en juin. Face à la crise de l'immobilier et du crédit, l'attente est énorme et unanime. Le nombre de ménages en attente d'un logement social (2,42 millions) n'a jamais été aussi élevé et celui des personnes sans domicile a grimpé à 330.000.

'Sans nouveaux logements abordables, nous raterions le coche de la réindustrialisation et du renouveau du territoire', a souligné la Première ministre en reconnaissant 'une période difficile pour le secteur'. Elle était accompagnée par le ministre délégué chargé du Logement Patrice Vergriete. Cet ancien maire de Dunkerque, ingénieur urbaniste de formation, a encouragé dans sa ville la construction de logements pour les rapprocher notamment des nouveaux emplois industriels. Comme les

