Un corps sans vie retrouvé dans la Sèvre Nantaise

Erwan, 18 ans, est porté disparu depuis le 11 février dernier. Il avait passé la soirée dans une boîte de nuit à Moncoutant-sur-Sèvre (Deux-Sèvres), avant de quitter les lieux vers 2 h 30 du matin. Ce jeudi 4 avril, un corps sans vie a été retrouvé dans la Sèvre Nantaise , dans la commune où l'étudiant de l'université de Poitiers a disparu, selon un communiqué du parquet de Niort. Un médecin légiste et des enquête urs ont été dépêchés sur place.

Le cadavre a été découvert par un pêcheur 'peu après 16h15' dans un bras de la Sèvre nantaise, a précisé Julien Wattebled, procureur de la République à Niort. Le magistrat a ouvert une enquête en recherche des causes de la mort et prévoit d'en dire davantage dans la soirée 'après les premières constatations' du médecin légiste. Erwan était venu, avec plusieurs de ses amis, assister au showcase du rappeur Leto à la discothèque de La Morinièr

Disparition Corps Sans Vie Sèvre Nantaise Enquête Médecin Légiste

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



laprovence / 🏆 62. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Sevré après une cirrhose, Patrick souffre de la solitude dans laquelle il a plongéAu cœur de la nuit, les auditeurs se livrent en toute liberté aux oreilles attentives et bienveillantes de Olivier Delacroix. Pas de jugements ni de tabous, une conversation franche, mais aussi des réponses aux questions que les auditeurs se posent. Un moment d'échange et de partage propice à la confidence pour repartir le cœur plus léger.

La source: Europe1 - 🏆 41. / 61 Lire la suite »

Des adresses plus précises dans cette commune du Vignoble nantais | L'Hebdo de Sèvre et MaineLes élus du Landreau ont validé des nouveaux noms de rues sur leur commune. Cette dénomination impacterait positivement le montant d'une dotation de l'Etat.

La source: actufr - 🏆 1. / 99 Lire la suite »

Rouen a eu les poignets plus solides que PoitiersPro B - Rouen, après prolongation, a eu raison de Poitiers dans un match avancé du championnat (97-95, a.p).

La source: Be_BasketFr - 🏆 22. / 68 Lire la suite »

Réputée pour son riche patrimoine historique, Poitiers offre aussi un visage très contemporainPoitiers, la ville aux 1000 clochers, est une cité en perpétuelle mutation. Découvrez cette ville d'art et d'histoire sous un nouveau regard, étonnamment très novateur et actuel.

La source: France3Provence - 🏆 59. / 53 Lire la suite »

Les Fosséens en confiance avant d’affronter PoitiersEn bien meilleure forme, les basketteurs de Fos-sur-Mer reçoivent Poitiers, ce vendredi, pour la 24e journée de Pro B. Une équipe solide qui n’empêche pas d’espérer, tant les Fosséens ont su se montrer imprévisibles.

La source: lamarsweb - 🏆 35. / 63 Lire la suite »

« Ça aurait pu partir en vrille », mais Poitiers est presque maintenu !Pro B - Renversant vendredi à Fos-sur-Mer (de -23 à la victoire), le Poitiers Basket 86 a pratiquement validé son maintien en Pro B.

La source: Be_BasketFr - 🏆 22. / 68 Lire la suite »