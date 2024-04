Un complice présumé de l'attentat de Strasbourg jugé à Paris

L'Ivoirien de 42 ans 'n'est pas celui qui a appuyé sur la gâchette, mais c'est par sa faute directe et volontaire que la mort a été jetée dans Strasbourg', a fustigé l'une des deux représentants du parquet national antiterroriste (Pnat) devant la cour d'assises de Paris. La magistrate a également requis une interdiction définitive du territoire français à l'encontre d'Audrey Mondjehi, un délinquant multirécidiviste arrivé en France à l'âge de neuf ans.

Bien qu'il se prétende 'sourd, aveugle, muet et amnésique', le quadragénaire 'apparaît à tous les stades de la préparation et de l'exécution du projet' criminel de Chekatt, selon le Pnat. Le 11 décembre 2018, après avoir prêté allégeance au groupe Etat islamique (EI), l'assaillant a tué cinq personnes et en a blessé 11 autres dans les rues bondées de la capitale alsacienne. Il avait ensuite été abattu par les forces de l'ordre après deux jours de traqu

