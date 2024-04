Un collège public portera-t-il le nom de Samuel Paty en Charente-Maritime ?

Le collège Les Salières de Saint-Martin-de-Ré compte parmi les 11 qui ne portent pas le nom d’une personnalité en Charente-Maritime .

Le nom de l’enseignant tué pour avoir enseigné la liberté d’expression n’est porté par aucun établissement public dans le département, faute de candidatures Y aura-t-il un jour un collège public, en Charente-Maritime, portant le nom de Samuel Paty, le professeur d’histoire-géographie et d’éducation morale et civique assassiné, le 10 octobre 2020, dans les Yvelines, pour avoir enseigné la laïcité et la liberté d’expression ? Au lendemain de cet atroce attentat islamiste, Olivier Falorni, député de la Charente-Maritime, avait publiquement suggéré à Jean-Michel.

Collège Samuel Paty Charente-Maritime Enseignement Liberté D'expression

