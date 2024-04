Un collectionneur de Playmobil dépense 4 000 euros par mois pour sa passion

Souvent décrit comme l’un des plus grands collectionneurs de Playmobil au monde, Jean-Michel peut s’enorgueillir de posséder plus d’un million de figurines et pièces. Chaque mois, le cinquantenaire qui vit à Audincthun (Pas-de-Calais), y consacre près de 4 000 euros, dont une grande partie est consacrée au loyer du hangar où il abrite ses nombreuses mises en scène. Une somme trop lourde pour les finances de son foyer.

Après des années passées à accumuler les pièces, créer des univers et organiser des expositions pour transmettre son engouement pour la marque allemande, Jean-Michel ne peut plus guère profiter de sa passion. Car le budget mensuel nécessaire pour l’entretenir constitue un effort financier trop grand, confie-t-il au Magazine "Grands reportages" diffusé le 31 mars sur TF1 et relayée par TF1Info

Collectionneur Playmobil Passion

