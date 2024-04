Un chrétien irakien arrêté en Norvège après avoir brûlé un exemplaire du Coran en Suède

M. Momika, chrétien irakien qui a plusieurs fois brûlé un exemplaire du Coran à l'été 2023 en Suède , a été arrêté le 28 mars par la police norvégienne. Il s'était rendu en Norvège fin mars après la révocation de son permis de séjour suédois. La Norvège prévoit d'expulser l'intéressé 'dès que possible' vers la Suède , conformément au règlement de Dublin sur les réfugiés, selon la décision du tribunal d'Oslo consultée par l'AFP.

'L'expulsion aura lieu dès que les dispositions formelles et pratiques auront été prises', précise le tribunal. Ces profanations du Coran ont déclenché des manifestations et des condamnations dans de nombreux pays musulmans. En Irak, des manifestants s'en sont pris à l'ambassade de Suède à Bagdad à deux reprises en juillet, déclenchant un incendie dans l'enceinte à la deuxième tentative. Le gouvernement suédois a condamné les profanations du Coran mais a souligné l'importance des lois sur la liberté de rassemblement et d'expression sur son so

Chrétien Irakien Coran Suède Norvège Arrestation Expulsion Manifestations Condamnations

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



laprovence / 🏆 62. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Suède: le profanateur du Coran Salwan Momika dit partir pour la NorvègeSalwan Momika, réfugié irakien en Suède qui a déclenché l'an dernier une vague d'indignation en profanant le Coran, a dit mercredi avoir quitté le...

La source: Le_Figaro - 🏆 15. / 73 Lire la suite »

Handball : France, Danemark, Suède et Norvège, un nouveau tournoi à quatre la saison prochaineSacrés champions d'Europe face au Danemark en janvier, les Bleus disputeront la saison prochaine une nouvelle compétition

La source: Midilibre - 🏆 16. / 71 Lire la suite »

Relais 4x6km dames de Soldier Hollow : Duel Suède-Norvège, la France sans SimonSuivez Relais 4 x 6km Femmes de Salt Lake City, UT avec les commentaires live d'Eurosport. Découvrez les dernières infos Biathlon et les résultats en direct.

La source: Eurosport_FR - 🏆 54. / 55 Lire la suite »

Cette théologienne iranienne qui rejette le voile au nom du CoranRÉCIT - L'universitaire Sedigheh Vasmaghi s'insurge publiquement contre le code vestimentaire en vigueur en Iran, défiant les mollahs par son refus, elle aussi, de porter le voile. L’originalité de sa fronde, en écho au mouvement «Femme, Vie, Liberté», est qu’elle procède d'études approfondies du Coran et des paroles du Prophète.

La source: Le_Figaro - 🏆 15. / 73 Lire la suite »

Des femmes, des hommes et des dieux : quand méritons-nous le déluge ?Nayla Tabbara, théologienne musulmane libanaise, développe les critères avancés par le Coran pour expliquer le Déluge.

La source: LaCroix - 🏆 25. / 68 Lire la suite »

'De majestueux invités': une scientifique surprend trois ours polaires à sa fenêtre en NorvègeIntrigués par ce qui se passait à l'intérieur de la station de recherche, les trois ours polaires ont collé leur museau contre la vitre de la bâtisse.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »