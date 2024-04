Un château du XVIIe siècle en vente près de Fougères

Un édifice de 850 m2 sur un domaine de plus de 7 hectares, avec jardin à la française, étang, bois, verger, court de tennis, piscine intérieure et extérieure, hammam, salle de billard, chapelle transformée en salle de cinéma... L'inventaire a de quoi faire tourner des têtes et semble ne jamais s'arrêter.

À Saint-Christophe-de-Valains, près de Fougères (Ille-et-Vilaine), le château de la Bélinaye (XVIIe siècle) rejoint le marché de l'immobilier, par le biais de l'agence Patrice Besse, spécialisée dans la vente de biens patrimoniaux. Il est en vente au prix de 2 200 000 euros.Et l'annonce a des allures de poème. Une immense demeure de charme« Par de petites routes de campagne au bord desquelles alternent terres agricoles et parcelles boisées, se découvre l'impasse qui mène à la propriét

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



actufr / 🏆 1. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Football : Fougères-Saint-Brieuc, un match serré jusqu'au bout | La Chronique RépublicaineCe samedi 23 mars, l'US Fougères (Ille-et-Vilaine) recevait la réserve de Saint-Brieuc et espérait se donner un peu d'air au classement contre un mal classé.

La source: actufr - 🏆 1. / 99 Lire la suite »

Les élèves cuisinent un repas marocain solidaire au campus Saint-Christophe de MasseubeLe partenariat entre ASMA et le Campus Saint-Christophe vient de connaître une première réalisation importante avec le repas marocain que deux étudiants de la formation Bac Pro cuisine, Maki et Joachim, ont imaginé et...

La source: ladepechedumidi - 🏆 49. / 59 Lire la suite »

Baie de Saint-Brieuc : un nouveau restaurant ouvre près du port de Saint-Quay-PortrieuxUne nouvelle table ouvre ses portes près du vieux port de Saint-Quay-Portrieux (Côtes-d'Armor). Au P'tit Flot, Mathias Flaux et son équipe proposent des pizzas et plats terre-mer.

La source: Lille_actu - 🏆 71. / 51 Lire la suite »

Landes : quels seront les horaires de fermeture des Fêtes de la Saint-Jean à Saint-Sever ?Elles se dérouleront du 21 au 25 juin. Les heures de fermeture ont été pensées en tenant compte du temps de repos des forces de l’ordre, fortement mobilisées en cette année olympique

La source: sudouest - 🏆 67. / 51 Lire la suite »

Baie de Saint-Brieuc : nouveau projet pour cet hôtel-restaurant emblématique de Saint-Quay-PortrieuxA Saint-Quay-Portrieux (Côtes-d'Armor), l'emblématique hôtel-restaurant Le Gerbot d'Avoine, fermé depuis huit ans et sujet à controverses passées, a trouvé un nouvel acquéreur.

La source: Lille_actu - 🏆 71. / 51 Lire la suite »

Un train aux couleurs de la Saint-Patrick entre Millau et Saint-Chély-d’Apcher80 personnes ont donné des tonalités irlandaises au train de l'Aubrac dimanche 17 mars.

La source: Midilibre - 🏆 16. / 71 Lire la suite »