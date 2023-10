Un chat criblé de plombs dans l'Oise : 'c'est un acharnement' dénonce sa propriétaire

'Mon chat est revenu dans un sale état, victime d'un acte ignoble et inhumain, alerte Jennifer Bellet, 34 ans. C'est un miracle qu'il soit toujours en vie'.

Qu'est-il arrivé à Banzaï, un chat âgé de 6 ans, entre le 14 et le 18 octobre, jour de sa réapparition miraculeuse ? On ne le saura peut-être jamais vraiment. Sa propriétaire, qui habite un immeuble près du parc Géresme, à Crépy-en-Valois (Oise), est en tout cas furieuse.

'Ce sont des balles de carabine à plomb, un peu comme celles que vous trouvez à la fête foraine, sauf que celles-ci sont plates et pointues', décrit-elle à Actu Oise, photos et radios montrant ces projectiles à l'appui.La trentenaire, qui a porté plainte à la gendarmerie pour actes de cruauté sur un animal, se dit en tout cas encore aujourd'hui 'sous le choc'. headtopics.com

'Parfois, on retrouve des pigeons morts sur le sol. Et ce n'est pas parce qu'ils se sont fait écraser. Cela m'étonnerait en tout cas beaucoup que ce soient des gamins qui aient fait ça' Alors que Banzaï va aujourd'hui beaucoup mieux – 'il reprend du poil de la bête, tout doucement' – Jennifer invite en tout cas les habitants de Crépy-en-Valois à 'faire attention' à leurs animaux en ce moment.Preuve en tout cas que cette histoire a remué tout un quartier, les voisins de Jennifer se sont cotisés pour réunir la somme nécessaire aux futures interventions chirurgicales que devra subir Banzaï.

