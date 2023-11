Un campement installé depuis des années près du périphérique toulousain évacué par les forces de l'ordre

Pelleteuse, forces de l'ordre et équipes de la Direction des routes du Sud-Ouest (DIRSO) ont pris place ce lundi matin vers 10 heures au niveau de la sortie du périphérique toulousain de La Faourette. Depuis des années, un campement de fortune a été installé dans ce petit renfoncement sur le bord de la bretelle de sortie.

Planches en bois, bâches, caravanes en mauvais état ont été installées par des personnes originaires des pays de l'Est. Dans ces conditions précaires, des familles dont de jeunes enfants vivaient là depuis près de dix ans. Mais ce lundi matin, une évacuation de ce campement a été décidée.

