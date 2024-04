Un cadeau de John Textor à Jean-Michel Aulas

En marge de la demi-finale de Coupe de France entre l'Olympique Lyonnais et Valenciennes, John Textor a fait un joli cadeau à Jean-Michel Aulas.

Derby U17 entre l'OL et l'ASSE : Présence de John Textor et Julien NagelsmannEn marge du derby U17 entre l’OL et l’ASSE, John Textor et Julien Nagelsmann ont été aperçus dans les tribunes. Plusieurs joueurs surclassés en U19 du côté de Lyon sont redescendus pour l’occasion. Les Stéphanois sont favoris mais l’ajout de ces renforts pourrait inverser la tendance. John Textor, le président lyonnais, était également présent.

OL : l'énorme coup que prépare John Textor au BrésilJohn Textor, le patron de l'OL, n'hésite pas à se montrer gourmand en matière de Mercato. C'est également valable du côté du Brésil.

John Textor président de l'OLJohn Textor est un homme d'affaires américain né le 30 septembre 1965 à Kriksville, dans le Missouri. En 2022, il devient actionnaire majoritaire de l'OL et le 5 mai 2023, John Textor devient président de l'Olympique Lyonnais en remplacement de l'ancien patron historique Jean-Michel Aulas. Il est...

OL: Comme John Textor a finalement réussi à se faire accepter à LyonArrivé avec des allures de cowboy et des méthodes américaines qui ont eu le don de crisper (c'est un doux euphémisme) le microcosme lyonnais au printemps 2023, John Textor et 'son' OL avancent désormais dans un climat plus apaisé. La remontada sportive actuelle, qui éloigne la relégation promise...

Botafogo : John Textor accuse plusieurs clubs brésiliens de corruptionLe président de l'OL John Textor, qui est aussi celui de Botafogo, a accusé Palmeiras, champion en titre, d'avoir corrompu des arbitres ces deux dernières années. Il dénonce aussi des joueurs de São Paulo FC et Fortaleza, coupables à ses yeux d'avoir manipulé des résultats pour favoriser Palmeiras.

Palmeiras saisit la justice sportive contre John TextorLe club brésilien de Palmeiras a saisi mardi la justice sportive après avoir été ciblé par de nouvelles accusations du magnat américain John Textor.

