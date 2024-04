Un buteur en réussite courtisé par les clubs anglais

Deux clubs du top 6 anglais devraient prochainement se positionner sur un buteur en réussite cette saison, et cela devrait couter cher. Newcastle a beaucoup plus de mal cette année et pointe à la huitième place du classement, à seize points des places qualificatives pour la Ligue des champions.

Dans une équipe en difficulté, Alexander Isak réalise une saison très satisfaisante, avec quatorze buts en vingt et un matchs de championnat et dépasse déjà largement son total de buts de la saison dernière. Le Suédois devrait alors être le centre des négociations du côté de Newcastle cet été, lui qui s'attire les convoitises des plus grands clubs anglais., même si l'entraîneur des Magpies, Eddie Howe, a averti les prétendants que le joueur n'était pas à vendre. Mais nul doute qu'une offre exceptionnelle ferait tourner la tête des dirigeants de Newcastle, eux qui avaient recruté le joueur en 2022 pour soixante-dix millions d'euros en provenance de la Real Socieda

