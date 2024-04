Un but sublime et une déclaration surprenante de l'attaquant norvégien Ole Saeter

Un but sublime et une toute aussi belle déclaration. L’attaquant norvégien de Rosenborg, Ole Saeter a marqué une jolie réalisation, ce lundi 1er avril, face à Sandefjord dans le succès de son équipe (2-0). Une réalisation sur laquelle il est revenu en interview d’après-match avec une déclaration plus que surprenante. « Je vais rentrer chez moi… Téléphone dans une main, b*te dans l’autre. Je vais me faire plaisir. La nuit sera longue. » a déclaré Ole Saeter. Twitter.

com / Contenu embed Twitter Une entrée gagnante Rentré quatre minutes avant le but, l’attaquant de 28 ans a mystifié la défense adverse en effectuant une roulette, un crochet avant de déclencher une frappe surpuissante de plus de 30 mètres. Un but ronaldesque qui lui aura donc donné des envies en après-match. Ce but a permis à Rosenborg de l’emporter face à Sabdefjord pour le compte de la première journée du championnat norvégie

