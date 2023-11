Un bug dans les avis de taxe d'habitation sur les résidences secondaires

« Un bug ». C'est ce qu'a reconnu le ministre de l'Economie et des Finances ce jeudi matin devant l'affluence de témoignages de contribuables, attestant de milliers d'avis de taxe d'habitation sur des résidences secondaires erronés, réclamant ainsi, à tort, le paiement de l'impôt local à l'automne. Le locataire de Bercy a assuré que le problème sera corrigé automatiquement.

Dans les faits, de nombreux cas de jeunes gens se voyant réclamer des taxes d'habitation, notamment pour une « résidence secondaire », qui serait le domicile de leurs parents, sont apparus depuis le début du mois. Interrogé par Franceinfo, Bruno Le Maire a tout de même tenu à nuancer son propos. Il a souligné que cette erreur n'est pas directement liée à la plateforme en ligne « Gérer mes biens immobiliers », mise en place par le fisc au 1er janvier 2023 - et close, non sans difficultés dans le courant de l'été dernier -, afin de recenser les biens encore assujettis à l'impôt local. Et pour cause, la taxe d'habitation ne concerne plus la résidence principal





