Un Britannique recherché depuis 27 ans arrêté à l'aéroport d'Heathrow

Fin d'une cavale qui aura duré près de trois décennies. Richard Burrows, un Britannique de 80 ans de retour de Thaïlande, a été arrêté jeudi 28 mars à l'aéroport d'Heathrow à Londres (Angleterre) après une cavale de 27 ans, indique The Guardian. Recherché depuis 1997, Richard Burrows est accusé d'abus sexuels sur mineurs et d'attentat à la pudeur commis entre 1969 et 1971.

Un avertissement aux "autres suspects recherchés" Selon un communiqué publié par la police du Cheschire, certains des abus sexuels commis par le prévenu auraient eu lieu dans un foyer pour enfants dans la ville de Congleton et dans les West Midlands. "Notre détermination à retrouver Burrows n'a pas faibli au cours des 27 dernières années et son arrestation marque une avancée significative dans cette affaire et un début de dénouement pour toutes les personnes impliquées", a déclaré l'inspecteur Eleanor Atkinson dans le communiqu

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



BFMTV / 🏆 14. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

DragonFire : les premières images du laser militaire britannique en actionAprès un test prometteur en janvier 2024, le développement de la seconde génération de cette arme laser a commencé. Elle pourrait équiper les navires de la Royal Navy d'ici cinq ans.

La source: JournalDuGeek - 🏆 13. / 77 Lire la suite »

Une Britannique ne peut pas récupérer ses gains de loterieUne Britannique qui joue régulièrement au loto ne peut pas récupérer ses gains de plus de 800 euros car le loto a changé de propriétaire et les gains doivent maintenant être envoyés à l'organisateur du jeu pour vérification.

La source: Midilibre - 🏆 16. / 71 Lire la suite »

Saint-Malo : l'enseigne britannique Superdry a fermé ses deux boutiquesC'en est fini pour l'enseigne britannique Superdry à Saint-Malo. Les 2 boutiques, Intra-Muros et à Cézembre, ont fermé. Plusieurs magasins de la marque ont fermé en France.

La source: Lille_actu - 🏆 71. / 51 Lire la suite »

Banksy : le streetartiste britannique bientôt contraint à révéler son identité ?Deux collectionneurs d’art ont engagé une action en justice contre l’artiste Bnaksy pour son « refus » de confirmer l’authenticité d’une de ses célèbres images. La démarche pourrait l’obliger à dévoiler son identité

La source: sudouest - 🏆 67. / 51 Lire la suite »

Méga fraude fiscale: un Britannique devant la justice danoiseAccusé d’avoir floué l’administration fiscale danoise de quelque 1,2 milliard d’euros via des montages financiers de type « cum-ex » dans les années 2010, le trader britannique Sanjay Shah est jugé à partir de lundi au Danemark après avoir été extradé par Dubaï.

La source: Mediapart - 🏆 20. / 68 Lire la suite »

Procès d'un prévenu pour le décès d'une ressortissante britannique à EsclottesLe prévenu reconnaît les faits lors du procès pour déterminer sa responsabilité dans le décès d'une ressortissante britannique à Esclottes en 2021. Les enquêteurs ont fait le rapprochement avec le prévenu grâce à un témoignage d'un automobiliste. Le prévenu s'agite et insulte l'auditoire pendant son interrogatoire.

La source: ladepeche31 - 🏆 17. / 71 Lire la suite »