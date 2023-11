Un bras de fer déjà perdu par le gouvernement ? Le 22 septembre, les Échos rapportaient que le ministère de l’Économie était bien décidé à obtenir de nouveaux efforts des assureurs. En septembre 2022, ces derniers s’étaient engagés à maintenir leur hausse tarifaire en dessous de l’inflation générale des prix en 2023.

Et Bercy semblait compter sur une sobriété similaire en 2024 : « L’engagement vaut sur deux années et donc encore pour tous les renouvellements de début d’année prochaine », affirmait il y a deux mois un conseiller auprès du quotidien économique. Mais quelques semaines plus tard, le directeur général d’Axa a au contraire estimé que la promesse était déjà arrivée « à échéance », et annoncé que « ce facteur n’existera pas pour 2024 ». Confronté à cette fin de non-recevoir, le ministre de l’Économie s’est rabattu sur un mot d’ordre plus flou : interrogé sur BFMTV le 7 novembre, Bruno Le Maire a réclamé d’Axa que « leurs tarifs augmentent moins que la réalité des sinistres »

FRANCEİNTER: 'Un film disparaît' et un premier récit apparaît : Hippolyte Girardot a captivé Le MasqueLe comédien et chroniqueur radio (que l'on a vu dans 'Un monde sans pitié', 'Le Bon plaisir', 'Prénom Carmen'...) signe son tout premier récit, un retour en arrière entre 1977 et 1982, à la recherche d’un film perdu à l'époque où il animait un atelier de films en Super 8. Nos critiques ont adoré.

BFMTV: Le Premier ministre espagnol comparé à Hitler par un leader de l'extrême droiteLe Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a été comparé à Hitler par un leader de l'extrême droite au Parlement à Madrid ce mercredi 15 novembre. Des propos tenus par le leader de Vox, Santiago Abascal, qui a écopé d'un rappel à l'ordre par la présidente de la Chambre des députés. Une violente insulte qui illustre la vive colère de l'extrême droite en Espagne, opposée à un possible accord entre le gouvernement et les indépendantistes catalans.

GQ_FRANCE: Vincent doit mourir est le film français le plus délirant et violent de l'annéeL'ambitieux Vincent doit mourir de Stéphan Castang conjugue la romance et l'horreur, le goudron et les roses, dans un survival psychologique porté par le duo Karim Leklou-Vimala Pons.

