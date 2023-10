“Un branle-bas de combat” : Faustine Bollaert affolée, son émission perturbée en direct sur France 2

Ce vendredi 27 octobre, Faustine Bollaert a évoqué un nouveau sujet dans son émission Ça commence aujourd'hui, diffusée en direct sur France 2 :"cette prof qui a guidé leur vie". Avant d'écouter le témoignage de ses invités, la journaliste a pris la parole pour dire quelques mots."Ils sont notre première ouverture sur le monde, ils deviennent souvent des repères et participent à notre construction.

Et comme à chaque fois, l'émission réserve son lot de surprises. En arrivant sur le plateau de Ça commence aujourd'hui, la première invitée ne s'attendait pas à revoir son ancienne professeur. Tout comme Céline, une enseignante qui pensait participer à une émission en hommage aux professeurs, qui n'a pas pu cacher son étonnement en voyant l'une de ses élèves, Caroline.

Un incident inattendu provoque une frayeur sur le plateau Et les surprises ne s'arrêtent pas là... En plein milieu de l'émission, un bruit assourdissant a éclaté dans les coulisses et a causé une grosse frayeur sur le plateau."Oh put**n ! Oh pardon !", s'est exclamée Faustine Bollaert avant de reprendre :"C'est là qu'on s'aperçoit qu'on est en direct". headtopics.com

Faustine Bollaert : ce monorégime alimentaire dont elle ne déroge pas depuis 6 ansActu et exclus People Lire la suite ⮕

Championnat de France, Critérium des Cévennes : un Rossel peut en cacher un autreYohan Rossel, champion de France 2019, avait interrompu la série de victoires de Yoann Bonato en l'absence de celui-ci en 2017. Son petit frère Léo peut-il réussir le même coup, cette fois en présence du quadruple champion de France ? Lire la suite ⮕

Air France-KLM signe un accord définitif avec Apollo pour un investissement de €1,3 mdAir France-KLM signe un accord définitif avec Apollo pour un investissement de €1,3 md Lire la suite ⮕

Air-France KLM en nette baisse : un résultat d'exploitation un peu courtRetrouvez toute l'actualité économique et boursière, des conseils pour placer votre argent, des dossiers emploi et la côte immobilière sur Capital Lire la suite ⮕

«Ce n’est plus la France qui se fracture, c’est la France qui disparaît»ENTRETIEN - Pour Othman Nasrou, élu LR siégeant dans l’opposition à Trappes, le pays est confronté à un phénomène croissant de «désassimilation». Lire la suite ⮕

Record de France pour Kirpichnikova, Grousset et Tomac aux Championnats de France petit bassinLa première soirée des Championnats de France petit bassin d'Angers, jeudi, a vu Anastasiia Kirpichnikova (1 500 m nage libre), Maxime Grousset (100 m papillon) et Mewen Tomac (200 m dos) établir trois nouveaux records de France. Lire la suite ⮕