Un blessé dans un accident de deux-roues à Saint-Hilaire-du-Harcouët

), peu après 15 h. Il n’y a eu qu’un seul blessé : un jeune homme de 17 ans qui a été transporté par la suite vers le centre hospitalier d’Avranches.

L’opération a nécessité l’intervention de deux engins de pompiers ainsi que d’un véhicule du Samu de la Manche. Sept sapeurs-pompiers ont été dépêchés sur les lieux de l’accident.Vente de crêpes, gâteaux et boissons. Chaque participant repartira avec un lot. Viennoiserie avec chocolat ou café offerts à la pause. Organisé par le club ...

Saint-Hilaire-du-Harcouët : le Mobcross a de l'endurance | La Gazette de la MancheL'association de Mobcross de Saint-Hilaire-du-Harcouët (Manche) tenait son assemblée générale jeudi 19 octobre 2023. Elle a annoncé les dates de la prochaine édition 2024. Lire la suite ⮕

Saumur et ses communes associées, 50 ans après : le tuffeau consolide les liens à Saint-HilaireLes vieilles pierres en tuffeau font la joie des nouveaux arrivants, rue Théophile-Vaugouin, commune de Saint-Hilaire-Saint-Florent. Et la vie de quartier renaît, pour la plus grande joie des anciens. Lire la suite ⮕

Seine-Saint-Denis : la ville de Saint-Ouen veut réhabiliter le quartier AragoEnclavé, décrépit et concentrant une grande pauvreté, le quartier était l'un des derniers de la commune à ne pas bénéficier de programme d'aménagement. Lire la suite ⮕

Saumur et ses communes associées, 50 ans après : La Poste, objet de crispations et d’inquiétudesAlors qu’à Saint-Hilaire et Dampierre, les opérations postales se font à la mairie, à Bagneux, on s’inquiète de voir prochainement disparaître le bureau de poste. Lire la suite ⮕

Manche : Un Ehpad attaqué par des cybercriminels demandant une rançon de 95.000 eurosLes pirates ont rendu publics sur le dark net plusieurs fichiers informatiques Lire la suite ⮕

Dix chiens originaires de la Manche au casting du dernier film de Luc BessonVIDÉO - Dans le dernier film de Luc Besson, DogMan, sorti en salle fin septembre, dix chiens vedettes sont originaires de la Manche. Rencontre avec leur éleveur. Lire la suite ⮕