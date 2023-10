Un avocat condamné en appel pour avoir pris des images sous les jupes de collaboratrices

Un avocat parisien spécialisé en droit social a été condamné vendredi en appel à un an de prison avec sursis pour avoir pris des images avec son téléphone sous les jupes de trois femmes au sein de son cabinet, une peine identique à celle de première instance.

Alors qu’elle se tenait debout devant lui, elle a entendu le son caractéristique de la mise en route d’une vidéo puis aperçu le téléphone de l’avocat entre ses jambes, avant de quitter rapidement les lieux, « sonnée ».

L'ouverture du score de Kylian Mbappé lors de PSG-AC Milan en vidéoKylian Mbappé a ouvert le score à la 32e minute du match de Ligue des champions entre le PSG et l'AC Milan, ce mercredi soir, grâce à un tir décroisé à ras de terre au premier poteau. Lire la suite ⮕

Plusieurs dizaines de personnes tuées lors d'une fusillade aux Etats-UnisUn tireur a ouvert le feu dans la nuit de mercredi 25 à jeudi 26 octobre 2023, heure française. Au moins 22 personnes ont été tuées et plus d'une cinquantaine sont blessées. Lire la suite ⮕

Les 3 annonces d’Xbox qu’il ne fallait pas rater lors de sa conférenceXbox a présenté son Partner Preview, voici les 3 annonces qui valaient le coup d'oeil. Lire la suite ⮕

Auto : Yoann Bonato a l'occasion d'établir un record lors du 64e Critérium des CévennesLe compte à rebours est enclenché. Ce jeudi à Montpellier les acteurs du Critérium des Cévennes, le 64e du nom, ont plusieurs rendez-vous à honorer en coulisses à la veille d’entrer réellement en scène vendredi sur les pentes de l’Aigoual. Lire la suite ⮕

Nantes : un homme gravement blessé lors d’une rixe à l’arme blancheLes faits sont survenus mercredi soir, vers 20h30. Un second homme a été blessé. Il avait quitté les lieux avant l’arrivée des secours et s’est présenté de lui-même au CHU. Lire la suite ⮕

Un Airbus A321 bascule vers l’arrière lors du débarquement à New York, un incident rareAprès avoir atterri à l’aéroport de New York (États-Unis), dimanche 22 octobre 2023, un Airbus A321 de la compagnie JetBlue a basculé en arrière. L’avant de l’appareil s’est ainsi retrouvé au-dessus du sol alors que l’avion était immobile. La compagnie aérienne a évoqué « un changement de poids et d’équilibre pendant le débarquement ». Lire la suite ⮕