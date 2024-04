Un atelier de luminaires uniques à Blagnac

Géraldine Viala a installé son petit atelier Up & Bo au rez-de-chaussée de sa maison, dans le quartier des Près, à Blagnac. Une table ronde en bois occupe le centre de la pièce. Partout ailleurs : suspendus au plafond ou aux murs, posés sur des étagères ou dans des vitrines…, des luminaires de toutes les tailles et toutes les formes habitent la pièce, certains diffusent une lumière chaleureuse alors que d’autres restent éteints pour mieux révéler la robe de leur verrerie.

Tous ont été conçus à partir de la récupération de globes de vieux lustres que Géraldine se plaît à chiner pour ensuite les démonter et les remonter "afin de les rendre plus beaux et plus adaptés à nos usages", ce qui en fait des pièces uniques. Un père électricien et une fibre sociale Portée par son goût pour la décoration d’intérieur, les belles matières, les beaux objets et le vintage, Géraldine Viala a fondé sa marque Up & Bo il y a deux ans et demi

