Un aspirateur robot qui aspire et lave les sols

Qu’y a-t-il de mieux qu’un aspirateur robot ? Un aspirateur robot qui ne se contente pas d’aspirer, tout simplement. En effet, certaines références sur le marché disposent aussi d’un bac d’eau et d’une serpillière qui permettent de peaufiner le nettoyage des sols, ce qui est tout de même bien plus pratique au quotidien. C’est justement le cas du récent iRobot Roomba Combo i5, qui est d’ailleurs bien moins cher qu’à sa sortie pendant ce Black Friday grâce à une promotion de 40 %.

Les points forts de l’iRobot Roomba Combo i5 • Une cartographie efficace • Il aspire et lave • Une bonne autonomie D’abord affiché à 449 euros, l’iRobot Roomba Combo i5 est désormais proposé à 269 euros chez Boulanger. Retrouvez l'iRobot Roomba Combo i5 à 269 € chez Boulanger Il se déplace intelligemment comme un grand Avant de pouvoir aspirer correctement les sols du domicile, l’iRobot Roomba Combo i5 doit forcément remplir sa première mission : établir une cartographie précise des intérieur





