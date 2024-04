Un artiste parle de son spectacle et de son amour pour Marseille

Vous avez commencé à jouer votre spectacle dans les cafés marseillais , et maintenant vous vous produisez sur scène . Qu’est-ce qui vous plaît le plus ? J’aime beaucoup les deux, mais pas pour les mêmes raisons. Dans les cafés, il y a une interactivité qui est un peu revigorante, puisque les gens passent leurs commandes en plein milieu d’un texte, même s’il est poignant.

En revanche dans la formule théâtrale, je prends plus le temps de me connecter au public, c’est une formule qui est plus longue, donc je prends le temps de partager, ce qui n’est pas toujours possible dans les cafés. Lien interne vers l’article n°11795699 Dans votre spectacle, vous déclarez votre flamme à Marseille. Est-ce que vous pourriez aussi la déclarer au Lot ? Pour la déclarer au Lot, il faudrait que d’abord le Lot et moi on se rencontre plus longuement. Pour déclarer sa flamme, il faut tomber amoureux et être sûr de ses sentiment

Artiste Spectacle Cafés Marseillais Scène Interactivité Public Marseille Lot Amour

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



ladepechedumidi / 🏆 49. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Lot-et-Garonne : Une tornade très localisée s’est déchaînée sur Villeneuve-sur-LotMétéo-France a évoqué « un phénomène convectif très localisé, qui n’était pas prévisible ». Le vent a soufflé à plus de 110 km/h mardi soir à Villeneuve-sur-Lot

La source: 20minutesMars - 🏆 43. / 59 Lire la suite »

Sud-Gironde et Lot-et-Garonne : alerte emploi du 18 mars | Le Républicain Lot-et-Garonne14 offres d'emploi à pourvoir rapidement en Lot-et-Garonne et Sud-Gironde

La source: Lille_actu - 🏆 71. / 51 Lire la suite »

Patinoire de Marseille : l'ancien patron de Marseille aménagement condamné à de la prison avec sursisÀ la tête de la SEM Marseille Aménagement de 1998 à 2013, Charles Boumendil, 76 ans, a été reconnu coupable d’avoir accepté la surévaluation de l’indemnité d’éviction d’un terrain sur lequel la municipalité de Jean-Claude Gaudin souhaitait construire le Palais Omnisports de Marseille Grand Est.

La source: laprovence - 🏆 62. / 52 Lire la suite »

Marseille Politiques : Yannick Ohanessian invité ce jeudi de notre rendez-vous La Provence avec BFM MarseilleL'adjoint au maire de Marseille en charge de la tranquillité, de la prévention, de la sécurité et du bataillon de marins répondra ce jeudi soir aux questions d'Alexandra Ducamp, cheffe d'édition à La Provence, dans notre émission avec BFM Marseille.

La source: laprovence - 🏆 62. / 52 Lire la suite »

Sud-Gironde et Lot-et-Garonne : alerte emploi du 2 avril | Le Républicain Lot-et-Garonne12 offres d'emploi à pourvoir rapidement en Lot-et-Garonne et Sud-Gironde

La source: actufr - 🏆 1. / 99 Lire la suite »

La table : A Moro à Marseille, le bistrot qui parle italien dans l'assietteEntre les rues Saint-Ferréol et Paradis, Ben Moro a créé une adresse à la double et belle influence : parisienne pour le vrai esprit bistrot et du Frioul pour le propos culinaire.

La source: laprovence - 🏆 62. / 52 Lire la suite »