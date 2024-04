Un artiste de plus soutient la chanteuse Aya Nakamura . Depuis que son nom a été cité pour un éventuel show lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques et paralympiques, Aya Nakamura est la cible de nombreuses critiques. Benjamin Biolay a une nouvelle fois apporté son soutien à la chanteuse. Il pourrait d'ailleurs travailler avec elle. Avec le temps, l’artiste complet se voit bien passer derrière la caméra.

“J’ai envie d’écrire une comédie musicale et de la co-réaliser”, a expliqué le chanteur de 51 ans dans les colonnes de L’Obs. Et pour cela, il a une petite idée des personnes à qui il aimerait proposer de jouer, comme d’Aya Nakamura. Une comédie musicale avec la star internationale ? “Quand les films de Demy et Legrand sortent, ils ne sont pas rétro : c’est la musique qui passe à la radio, sauf qu’il y a des paroles dessus qui racontent une histoire. J’aimerais proposer l’équivalent aujourd’hui”, a déclaré Benjamin Biolay au médi

