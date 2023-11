Un ancien médecin rwandais jugé en France pour le génocide des Tutsi

En France, un ancien médecin rwandais est, à partir de ce 14 novembre 2023, devant la cour d’assises de Paris. Sosthène Munyemana est soupçonné d’avoir participé au génocide des Tutsi en 1994 au Rwanda. À l’époque des faits, il était gynécologue obstétricien à Butare, dans le sud du pays. Il sera jugé pour génocide, crimes contre l’humanité, participation à une entente en vue de la préparation de ces crimes et complicité.

C’est le plus ancien dossier instruit en France sur des faits liés au génocide des Tutsi.Entre la première plainte pour génocide déposée à Bordeaux en 1995 et l’ordonnance de mise en accusation rendue en 2018, l’enquête aura duré 23 an

