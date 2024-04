Un ancien conseiller numérique du Secours Populaire du Jura se lance dans l'informatique

Guillaume Calinon a passé dix-huit mois en CDD au Secours Populaire du Jura en tant que conseiller numérique, dans le cadre d'un dispositif financé par l'État pour réduire la fracture numérique. Ensuite, il a décidé de se lancer seul dans sa propre voie. C'est après une formation d'électricien, métier qu'il a exercé durant sept ans, qu'il s'est tourné vers l'informatique. 'J'ai toujours eu une passion pour le numérique.

J'aime réparer le matériel et apprendre l'informatique aux autres', explique Guillaume. 'Au Secours Populaire, j'ai accompagné cent soixante-dix personnes. Certaines venues quelques fois et d'autres très assidues. C'est une satisfaction de les voir progresser et ne plus avoir peur de l'informatique'. L'ex-conseiller numérique de l'association veut rendre simple l'informatique, en ne proposant par exemple que les applications dont les personnes ont besoin

