Un ancien cardiologue jugé en appel pour viol d'une patiente

Un ancien cardiologue de l'hôpital de Noyal-Pontivy (Morbihan) est jugé depuis mardi en appel devant la cour d'assises de Loire-Atlantique pour le viol d'une patiente et des agressions sexuelles par personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions. Daniel M'Bey, 63 ans, avait été condamné en première instance à 15 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises du Morbihan, le 7 février 2023, ainsi qu'à une interdiction définitive d'exercer une profession médicale ou paramédicale.

Une patiente, âgée de 21 ans à l'époque, l'accuse de l'avoir violée lors d'une consultation en octobre 2018, dans le cabinet libéral qu'il avait ouvert quelques mois plus tôt en parallèle de ses activités à l'hôpital de Pontivy. Le médecin lui aurait injecté un produit sédatif et hypnotique à effet rapide (midazolam). La victime avait ensuite eu un «trou noir» durant lequel Daniel M'Bey aurait eu un rapport sexuel avec elle

Cardiologue Viol Agressions Sexuelles Cour D'assises Loire-Atlantique

