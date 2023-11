Un ancien boucher devient influenceur et appelle à la haine en ligne

C’est un homme de 26 ans qui jusque-là exerçait la profession de boucher. Puis en mars, il a décidé de devenir influenceur sur le réseau social TikTok. Une nouvelle manière de gagner sa vie. En dix mois, cet Antibois a gagné environ 24 000 € en s’exprimant via Internet sur différents sujets, en particulier le sport. Fin octobre, il s’est aventuré sur un autre registre, celui de la haine en ligne : il a appelé à un attentat et à de nouvelles violences contre la communauté juive.

Dans la foulée, il s’en est pris aussi à Christian Estrosi, l’a insulté et menacé de mort pour avoir fait hisser le drapeau israélien sur le fronton de la mairie de Nice.Cet homme a été présenté en comparution immédiate vendredi 10 novembre devant le tribunal correctionnel de Nice, qui a renvoyé son procès au 18 décembre tout en le maintenant en détention provisoire. À la prochaine audience, il pourra s’expliquer de manière plus large sur les faits, qui relèveraient d’une sorte d’antisémitisme décomplexé, affiché ouvertement sur les réseaux sociau

