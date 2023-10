Un an après le rachat de Twitter par Elon Musk, que reste-t-il de ce réseau social ?

désormais appelé X. Pendant une journée, pas de tweets, pas de partages et même pas de connexion à la plateforme. Le but de ce #NoTwitterDay ? Dénoncer la dégradation du réseau social. Ils reprochent au milliardaire toute une série de décisions qui ont conduit à une circulation massive de contenus complotistes et de discours de haine sur le réseau.

, explique Tristan Mendès France, maître de conférences associé à l'université Paris Cité et à l'initiative du #NoTwitterDay, maisil reste moins de 1.500 salariés sur les quelque 8.000 que comptait l'entreprise

. Elon Musk a largement taillé dans les effectifs de managers, designers mais aussi modérateurs, chargés de supprimer les contenus illicites de la plateforme."suspendus pour des raisons mineures ou douteuses seront libérés de la prison de Twittergracier de nombreux comptes qui avaient été bannis du réseau headtopics.com

à cause d'infractions répétées aux règles contre la désinformation ou le harcèlement. Des dizaines de milliers d'utilisateurs sont ainsi revenus, notammentLe milliardaire défend une approche radicale de la liberté d'expression qui se traduit aussi par un assouplissement des règles sur la désinformation. Autre volonté du dirigeant : mettre tout le monde à égalité.

La première entreprise à avoir annoncé suspendre temporairement ses dépenses sur la plateforme est le constructeur automobile General Motors. Par ailleurs, le milliardaire a décidé de sortir Twitter de la bourse. Aujourd'hui, sa valeur est tombée à 20 milliards de dollars. headtopics.com

Du côté des utilisateurs, ce n'est pas beaucoup mieux : Linda Yaccarino, la nouvelle directrice générale, a récemment estimé àMais Elon ne compte pas s'arrêter là. Après avoir changé le nom de Twitter en"X" en juillet dernier, il veut aller plus loin en créant une"super-application", comme WeChat en Chine, qui sert aussi bien de messagerie que de service de paiements.

