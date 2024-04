Un Américain condamné à 37 ans de prison pour crimes motivés par la haine

Un Américain a été condamné mercredi à 37 ans de prison pour crimes motivés par la haine, après avoir tué une personne et tenté d'en tuer quatre autres lors d'une attaque visant délibérément un garage fréquenté par des musulmans, a annoncé le ministère de la Justice. Avant cette condamnation au niveau fédéral, Anthony Paz Torres, 39 ans, avait déjà été condamné pour meurtre à 35 ans de prison en 2018 par la justice de l'Etat du Texas.

"L'accusé a tenté de commettre un massacre" Dans la procédure fédérale, il a plaidé coupable en septembre de cinq chefs d'accusation de crime motivé par la haine. "Comme le montre cette peine, le ministère de la Justice sévira de toutes ses forces contre les crimes alimentés par l'islamophobie ou les préjugés, quels qu'ils soient", a déclaré le ministre, Merrick Garland, cité dans un communiqué de ses services

