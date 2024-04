Un adolescent vole la voiture de ses parents et provoque un grave accident à Toulouse

Chaque semaine, retrouvez les faits divers qui ont marqué l'Ouest. Il s’en est miraculeusement sorti indemne. Dans la soirée de vendredi 29 mars 2024, un adolescent a eu un grave accident à Toulouse (Haute-Garonne) après avoir volé la voiture de ses parents. Comme le relateLa voiture a ensuite effectué un vol plané sur une dizaine de mètres avant de s’écraser contre une concession automobile. Plusieurs amis de l’adolescent se trouvaient à bord lors de l’accident.

Mais personne n’a été blessé, indiquent nos confrères.Alertée par ses parents, la police a interpellé le jeune conducteur qui, en plus, ne détient pas son permis de conduire. Il aurait reconnu les faits lors de son audition, selon la chaîne régionale. Une enquête a été ouverte par le parquet de Toulouse et des prélèvements sanguins et salivaires ont été réalisés sur le mis en cause. S’il n’a pas fait de blessé, l’accident a causé d’importants dégâts matériels

