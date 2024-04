Un adolescent de 15 ans retrouvé grièvement blessé près de son établissement scolaire

Un adolescent de 15 ans a été retrouvé «grièvement blessé» jeudi en fin d’après-midi à Viry-Châtillon (Essonne) près de son établissement scolaire, et a été transporté à l’hôpital avec un pronostic vital engagé, a indiqué le parquet d’Evry, sollicité par l’AFP. L’adolescent «présente des traces de coups» et une enquête a été ouverte pour tentative d’assassinat et violences en réunion aux abords d’un établissement scolaire, a ajouté le parquet, confirmant une information du Parisien.