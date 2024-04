Un adolescent blessé par balle à la tête à Dampierre

C’était un peu avant 18 heures en ce lundi de Pâques. Sapeurs-pompiers, urgentistes du SMUR et policiers se précipitaient vers le quartier Dampierre. Dans la rue Claude-Bernard, un adolescent de 17 ans les accueillait et les orientait vers la cave de l’un des immeubles. Là, les secours découvraient un second jeune homme du même âge. Encore conscient à leur arrivée, il venait d’être victime d’un tir par arme à feu en pleine tête.

Pronostic vital engagéLe jeune homme a été transporté jusqu’aux urgences dans un état préoccupant : son pronostic vital était engagé. Pendant ce temps-là, l’adolescent qui s’est présenté aux secours et aux policiers a été ramené jusqu’au commissariat où il a été placé en garde à vue. Le jeune homme aurait expliqué aux enquêteurs qu’ils avaient trouvé une arme de type pistolet automatique dans la cave de leur immeuble.Pensant qu’elle n’était pas chargée, les deux adolescents se seraient amusés avec. Puis le coup serait parti de manière accidentell

