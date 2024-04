Un acteur de Plus belle la vie arrêté pour agression

Ces derniers mois, la série Plus belle la vie ne cesse de faire la Une de l'actualité dans la catégorie des faits divers. Après les morts successives de Michel Cordes, l'inénarrable Roland Marci et de Marwan Berreni qui jouait le rôle d'Abdel, c'est le comédien Rachid Hafassa qui vient ternir l'image de la série à succès aujourd'hui diffusée sur TF1.

En effet, celui qui incarnait le père d'Abdel dans Plus belle la vie, Karim Fedala, a été arrêté le 27 mars 2024 après avoir agressé un chauffeur de bus du VIIè arrondissement marseillais. Ce dernier aurait dû être hospitalisé. Rachid Hafassa était fortement alcoolisé au moment des faits. Après avoir été placé en garde à vue, il a été jugé en comparution immédiat

