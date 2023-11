Un accord trouvé pour la future convention d'assurance chômage

Un accord a finalement été trouvé. Ce vendredi 10 novembre, les organisations syndicales et patronales se sont entendues sur un texte commun pour la future convention d’assurance chômage, qui s’appliquera à compter de 2024. Les syndicats ont jusqu’au 17 novembre pour se prononcer sur ce texte proposé par le patronat mais la CFDT, la CFTC et Force ouvrière ont d’ores et déjà annoncé qu’elles le signeraient. En revanche, la CGT et la CFE-CGC s’y sont opposées.

Divisé en six chapitres, cet accord prévoit - entre autres - de «simplifier et améliorer la lisibilité et l’efficacité de la réglementation d’assurance chômage». Cela passerait notamment par une mensualisation du versement de l’allocation. Cette mesure portée par le patronat ne date en réalité pas d’hier : les organisations d’employeurs avaient déjà avancé cette piste lors de la négociation avec les syndicats en amont de la réforme de l’assurance chômage de 201

:

LEHUFFPOST: JO de Paris 2024 : les étudiants remplaceront les athlètes au village olympique après les épreuvesPlus de 1 000 logements étudiants vont être créés à partir du village des JO de 2024. Les étudiants qui verront leur logement réquisitionné seront dédommagés par une prime et deux places pour les jeux.

La source: LeHuffPost | Lire la suite »

VOGUE.FR: Les 9 sacs les plus iconiques dans lesquels investir en 2024Du modèle Squeeze du dernier défilé Loewe, au Constance vintage signé Hermès.

La source: Vogue.fr | Lire la suite »

LOBS: En Hongrie, avant les élections de 2024, la désinformation est en marche sur les réseaux sociauxDans une tribune à « l’Obs », des experts du Political Capital Institute de Budapest alertent sur la prolifération sur Facebook de faux profils pro-gouvernement, qui utilisent souvent des images provenant des réseaux sociaux russes et pourraient menacer l’intégrité des élections de 2024 en Hongrie.

La source: lobs | Lire la suite »

LEPARİSİEN_75: Paris 2024 : comment les hôtes vont jouer leur coup avec les touristesDu triple au quintuple, le prix des locations touristiques à Paris grimpe nettement pendant les Jeux olympiques. Les hôtes se positionnent alors que les voyageurs, billets en poche, semblent encore très attentistes, surtout côté français.

La source: LeParisien_75 | Lire la suite »

20MİNUTES: Les pompiers australiens ont sorti leur nouveau calendrier : découvrez les photos sexy de 2024Six versions sont proposées cette année, dont une mettant en scène les pompiers en pleine action

La source: 20Minutes | Lire la suite »

MAGAZİNECAPİTAL: Airbnb : les démarches à réaliser pour louer votre logement pendant les JO 2024Retrouvez toute l'actualité économique et boursière, des conseils pour placer votre argent, des dossiers emploi et la côte immobilière sur Capital

La source: MagazineCapital | Lire la suite »