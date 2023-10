Un accident crée un bouchon géant sur l’A2

Les automobilistes se sont trouvés coincés dans des kilomètres de bouchon ce vendredi soir à partir de 21h. Quatre véhicules sont entrés en collision sur l’A2, dans le sens Bruxelles-Paris, entre Douchy-lez-Mines et Trith-Saint-Léger.

Trois accidentés ont été légèrement blessés, la dernière personne a été épargnée. Encore une heure environ après les faits, les bouchons remontaient jusqu’au Viaduc de Trith-Saint-Léger, au niveau de l’aciérie LME. Les deux voies étaient coupées pour sécuriser les lieux de l’accident. La circulation ne se faisait que sur la bande d’arrêt d’urgence.

