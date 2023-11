Un 38e rendez-vous des collectionneurs à Roëzé-sur-Sarthe

de Roëzé-sur-Sarthe aura lieu les 4 et 5 novembre 2023. Cette année, l’Association roëzéenne culture et loisirs et le tennis-club de Roëzé-sur-Sarthe s’associent pour cet événement qui sera divisé en deux parties. D’une part avec une bourse d’échange dans la salle polyvalente de la commune et d’autre part avec un vide-greniers à l’extérieur.

Les deux associations tiennent à rappeler que la vente de nourritures, d'animaux vivants et d'articles neufs est interdite. L'entrée est gratuite pour les visiteurs qui auront la possibilité de se restaurer sur place.