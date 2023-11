Ulysse : autiste et champion de NASCAR

domain,p="javascript:var d="+n+".open();d.domain='"+h.domain+"';",f=p+"void(0);"}try{var r=f.contentWindow;r.write(b());r.close()}catch(t){f=p+'d.write("'+b().replace(/"/g,String.fromCharCode(92)+'"')+'");d.close();'}a.P(2)};a.l&&setTimeout(q,0)})()}();c.lv="1";return c}var o="lightningjs",k=window=g(o);k.require=g;k.modules=c}({}); window.usabilla_live=lightningjs.

BFMTV: Mon panier normand : camembert du Champ SecretVIDÉO - Dans ce nouvel épisode de Mon panier normand, découverte d'un produit 100% normand, le camembert du Champ Secret. Rencontre avec Patrick, qui nous accompagne découvrir son champ, ses vaches, et l'usine de fabrication du fromage.

LAVOIXDUNORD: Un influenceur Tchèque jette 900 000€ en billet dans un champ depuis un hélicoptèreUn influenceur Tchèque a jeté 900 000€ en billet depuis un hélicoptère. Largué dans un champ, le magot a été ramassé par 4000 personnes.

LEHUFFPOST: Une explosion d'étoile observée il y a près d'un millénairePoussière interstellaire, filaments de gaz rouge-orange, de soufre et champ magnétique donnent vie en couleur à cette explosion d’une étoile observée il n’y a pas loin d’un millénaire.

LAVOIXDUNORD: Lille : météo du mercredi 1 novembreLa belle luminosité ne durera pas. Durant la journée, un champ nuageux apparaîtra dans un ciel de plus en plus couvert.

ACTUFR: Le prix de l'excellence artisanale pour la couturière de Grand-Champ | La Gazette du Centre MorbihanOcéane a repris l'atelier de couture de Grand-Champ il y a deux ans. Elle vient de recevoir le prix de l'excellence artisanale.

MIDILIBRE: Agbégnénou, Boukli, Buchard : l'élite du judo à la Sud de France Arena avant l'Arena du Champ de MarsÀ neuf mois des Jeux Olympiques à Paris, les meilleurs judokas français sont à Montpellier pour les Championnats d’Europe (3-5 novembre).

