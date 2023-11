Ultimate Ears revient avec l'enceinte Epicboom

C’est l’histoire d’une marque qui revient de loin. Il y a quelques années à peine, Ultimate Ears était l’une des plus en vue sur le marché des enceintes portables. Grâce à des produits fiables, résistants et au design fun, la filiale de Logitech se payait le luxe de damer le pion aux marques historiques de l’audio. Puis ces dernières se sont ressaisies en venant chercher Ultimate Ears sur ses terres, à l’image par exemple de JBL dont les recettes ont fini par séduire la clientèle.

Avec cette Epicboom (379 euros), le constructeur californien veut donc revenir aux bases qui ont fait son succès : une enceinte puissante, tout terrain et avec un son à 360°. De quoi rappeler l’historique Boom sortie en 2013. Ultimate Ears introduit toutefois une nouveauté de taille puisque le form factor n’est plus cylindrique, mais elliptique et n’est pas sans rappeler la Move 2 sortie il y a peu. L’Epicboom est toutefois bien plus facilement portable puisqu’elle pèse un peu moins de 2 kilos. Pour ce faire, elle dispose d’une sangle à l’arrière dont l’extrémité est aimanté

