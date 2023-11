Ukraine, Meta, Serbie, Pape François : les informations de la nuit

“La guerre est en train de passer maintenant à une nouvelle étape : ce que nous, militaires, appelons la guerre de ’position’, caractérisée par des combats statiques et d’usure, comme lors de la Première Guerre mondiale, par opposition à la guerre de ’manœuvre’ de mouvement et de vitesse”, note-t-il en estimant que Kiev va avoir besoin de nouvelles technologies et de plus importantes réserves militaires pour se défendre.

“est interprétée par les observateurs comme découlant de sa volonté d’asseoir son autorité alors qu’il cherche à normaliser les liens de la Serbie avec le Kosovo, principale condition préalable de son adhésion à l’Union européenne”, souligne le média.

sur le réchauffement, remarque le média catholique américain. Depuis son élection en 2013, le pape a fait de la défense de l’environnement un leitmotiv de son pontificat, au point d’y consacrer en 2015 son encycliqueTentez de remporter une invitation pour « Un hiver à Yanji » d’Anthony Chen, au Forum des images.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MEDIAPART: Serbie : des législatives anticipées convoquées pour le 17 décembreLes électeurs serbes iront de nouveau aux urnes le 17 décembre pour des élections législatives anticipées, convoquées mercredi par le président Aleksandar Vucic, moins de deux ans après le dernier scrutin.

La source: Mediapart | Lire la suite ⮕

BFMTV: L'évêque de Gap à la messe du pape à Marseille raconte l'événementVIDÉO - Monseigneur Xavier Malle, évêque de Gap et d'Embrun, raconte ce qu'il a ressenti lors de la messe du pape à Marseille au Vélodrome.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

LAVOIXDUNORD: Cinq jeunes catholiques nordistes reçus par le pape lundi à RomeIls seront entre 6 et 7000 enfants du monde entier à se rendre ce lundi au Vatican, pour un temps d’échange festif avec le pape François. Parmi eux, cinq jeunes catholiques du diocèse de Lille.

La source: lavoixdunord | Lire la suite ⮕

LACROIX: Marco Bellocchio, le pape et l’enfant juifAvec « L’Enlèvement », le réalisateur italien met en scène la tragédie intime et collective d’un de ces enfants juifs enlevés à sa famille sur ordre du pape dans l’Italie du XIXe siècle et évoque les résonances que cette histoire a réveillées chez lui, dans son rapport à l’enfance et à la religion catholique.

La source: LaCroix | Lire la suite ⮕

LE_FIGARO: « J'irai à Dubaï » : le pape François participera à la COP28 en DécembreLe pape François, qui a multiplié les cris d'alarme face au réchauffement climatique, a annoncé mercredi soir qu'il se rendrait début décembre à la...

La source: Le_Figaro | Lire la suite ⮕

LAVOIXDUNORD: Écologie : le pape François se rendra à la COP28 à DubaïLe pape François, qui a multiplié les cris d’alarme face au réchauffement climatique, a annoncé mercredi soir qu’il se rendrait début décembre à la COP28 sur le climat aux Émirats Arabes Unis.

La source: lavoixdunord | Lire la suite ⮕