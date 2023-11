Ukraine: le commandant en chef des armées craint un enlisement de la contre-offensive de Kiev

Boris Johnson étrillé par ses anciens conseillers pour sa gestion du Covid-19Le Royaume-Uni organise le premier sommet mondial sur les risques de l'intelligence artificielleLe Monténégro annonce un gouvernement formé grâce à une alliance pro-russe et pro-serbeGuerre Israël-Hamas: mort de l'otage germano-israélienne Shani Louk

LADEPECHEDUMIDI: La Russie bombarde plus de cent localités en UkraineL'Ukraine annonce que la Russie a bombardé plus de cent localités en une seule attaque, le plus grand nombre depuis le début de l'année. Les forces russes ont réduit plusieurs villes à l'état de ruines dans l'Est du pays.

SUDOUEST: Guerre en Ukraine : Kiev dénonce la plus grande attaque russe depuis le début de l’année« Durant les 24 dernières heures, l’ennemi a bombardé 118 localités dans dix régions », a déclaré le ministre ukrainien de l’Intérieur Igor Klimenko

20MINUTES: Guerre en Ukraine : Kiev dénonce la plus vaste attaque russe depuis le début de l’annéeDepuis le lancement de leur offensive en février 2022, les forces russes ont tiré des millions d’obus d’artillerie sur les villes et villages ukrainiens

LE_FIGARO: Guerre en Ukraine : Moscou accuse Kiev d'être derrière une attaque contre un ex-député ukrainienOleg Tsariov, député à la Rada de 2002 à 2014, passé côté russe, a été victime d’une tentative d'assassinat la semaine dernière en Crimée.

LEPOINT: Guerre en Ukraine : selon Kiev, la Russie mène sa plus grosse attaque depuis le début de l’annéeDes missiles lancés depuis Belgorod (Russie) sur Kharkiv, en Ukraine (Illustration).

BFMTV: Guerre en Ukraine: Kiev accuse la Russie d'avoir bombardé plus de 100 localités en 24 heures'118 localités' ont été bombardés 'durant les 24 dernières heures', selon le ministre ukrainien de l'Intérieur Igor Klimenko.

