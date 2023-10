Ugo Humbert se qualifie pour les demi-finales à Bâle

Les jours passent mais Ugo Humbert (28e mondial) ne baisse pas sa garde. Déjà quart de finaliste à Pékin, puis à Shanghai, après avoir éliminé chaque fois un membre du top 10 (Andrey Rublev, puis Stefanos Tsitsipas, alors 6es mondiaux), voilà le Français en demi-finales de l'ATP 500 de Bâle.Il a dominé vendredi Dominic Stricker, 96e (6-4, 2-6, 6-2, en 1h56), tombeur la veille de Casper Ruud.

Hormis une nette baisse de régime au coeur du deuxième set, où il perdit le rythme de ses coups et sa concentration, Humbert domina la rencontre grâce à sa plus grande régularité. Joueur atypique et spectaculaire, capable de sourire spontanément entre les échanges, Stricker pèche parfois par manque de constance, notamment au service (seulement 48 % de premières balles).

En demi-finales, samedi, il affrontera Hubert Hurkacz, tombeur de Tallon Griekspoor en trois sets et vainqueur du dernier Masters 1000, à Shanghai.Depuis son élimination au premier tour de l'US Open, face à Matteo Berrettini, Ugo Humbert a remporté 10 de ses 13 derniers matches. Seuls Alex de Minaur (12e mondial), en Coupe Davis, Daniil Medvedev (3e) à Pékin et Andrey Rublev (7e) à Shanghai sont parvenus à le battre. headtopics.com

- Ugo Humbert en direct : ATP Bâle Tennis en live streamATP500 | Basel | 2.kierros Lire la suite ⮕

Ugo Humbert rallie les quarts de finale à BâleVainqueur de Nicolas Jarry grâce à deux tie-breaks bien menés (7-6 [3], 7-6 [4]), Ugo Humbert s'est qualifié pour les quarts de finale de l'ATP 500 de Bâle. C'est son troisième quart de suite, après Pékin et Shanghai. Lire la suite ⮕

Dominic Stricker s'offre Ruud et file sur Ugo Humbert à BâleDominic Stricker a battu Casper Ruud (6-4, 3-6, 7-6 [1]) et sera opposé à Ugo Humbert en quarts de finale à Bâle. Lire la suite ⮕

Ugo Humbert bat Dominic Stricker et rejoint les demi-finales où il affrontera Hubert HurkaczLe Français affrontera le Polonais Hubert Hurkacz pour une place en finale de l'ATP 500Bâle, samedi. Lire la suite ⮕

ATP Bâle : Ugo Humbert gagne sa place en quart de finale en battant Nicolas Jarry (7-6, 7-6)Ugo Humbert continue son beau parcours en Suisse. Seul Français en lice à Bâle au 2e tour, il s'est offert un beau succès en deux tie-breaks (7-6, 7-6) face à u Lire la suite ⮕

XV de France : le Landais Guy Cambérabéro, premier vainqueur du Grand Chelem, est décédéL’ancien demi d’ouverture landais Guy Camberabero est décédé, jeudi 26 octobre, à l’âge de 87 ans. Passé par l’US Tyrosse, il a marqué le club de La Voulte en Ardèche et remporté le premier Grand Chelem des Bleus en 1968 Lire la suite ⮕