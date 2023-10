Ugo Humbert, en demi-finales à Bâle : « J'ai l'impression que tout prend forme »

Absolument. Déjà parce que je découvrais le central et que j'ai eu du mal à trouver mes repères en début de match. Je ne me sentais pas confortable sur mes jeux de service. Et, dans le jeu, c'était moyen. Sur le dernier jeu du premier set, j'ai décidé de me tenir un peu plus loin pour le faire jouer. Et ça a marché. Le problème, c'est qu'ensuite, j'ai perdu le fil...

J'ai bien pris mes cinq minutes pour essayer de me calmer un peu. J'ai bien respiré pour me remettre les idées en place. Je me suis aussi dit que je ne jouais pas très bien et qu'il fallait l'accepter. Je l'ai poussé dans de longs rallyes et j'ai engagé le combat. Il n'y avait plus que ça à faire. Je me suis dit :Au final, je suis content parce que j'ai trouvé la solution pour gagner le match.

En ce moment, j'ai l'impression que tout prend forme. Le match de Coupe Davis contre Cameron Norrie a été très important. Jouer devant 14 000 personnes, c'était spécial. Et j'ai crampé au début du deuxième set. Mais je ne l'ai pas montré et j'ai trouvé des solutions. Gagner ce match m'a donné énormément de confiance. En fait, j'ai construit le truc. Je ne joue pas un tennis incroyable mais solide. headtopics.com

Vous voilà virtuellement à votre meilleur classement, 25e mondial, à égalité avec Adrian Mannarino...qui joue super bien. Il peut faire péter un grand résultat à tout moment. Ce qui est sympa, c'est qu'on est trois générations différentes et qu'il y a une émulation positive entre nous. On se tire la bourre mais avec le bon état d'esprit.

Quel regard jetez-vous sur les jours à venir, la fin de Bâle et le début du Rolex Paris Masters, lundi ?

Ugo Humbert se qualifie pour les demi-finales à BâleVainqueur de Dominic Stricker 6-4, 2-6, 6-2, Ugo Humbert se retrouve en demi-finales de l'ATP 500 de Bâle. Un bel enchaînement après ses quarts de finale à Pékin et à Shanghai. Lire la suite ⮕

Dominic Stricker s'offre Ruud et file sur Ugo Humbert à BâleDominic Stricker a battu Casper Ruud (6-4, 3-6, 7-6 [1]) et sera opposé à Ugo Humbert en quarts de finale à Bâle. Lire la suite ⮕

- Ugo Humbert en direct : ATP Bâle Tennis en live streamATP500 | Basel | 2.kierros Lire la suite ⮕

Ugo Humbert rallie les quarts de finale à BâleVainqueur de Nicolas Jarry grâce à deux tie-breaks bien menés (7-6 [3], 7-6 [4]), Ugo Humbert s'est qualifié pour les quarts de finale de l'ATP 500 de Bâle. C'est son troisième quart de suite, après Pékin et Shanghai. Lire la suite ⮕

Ugo Humbert bat Dominic Stricker et rejoint les demi-finales où il affrontera Hubert HurkaczLe Français affrontera le Polonais Hubert Hurkacz pour une place en finale de l'ATP 500Bâle, samedi. Lire la suite ⮕

ATP Bâle : Ugo Humbert gagne sa place en quart de finale en battant Nicolas Jarry (7-6, 7-6)Ugo Humbert continue son beau parcours en Suisse. Seul Français en lice à Bâle au 2e tour, il s'est offert un beau succès en deux tie-breaks (7-6, 7-6) face à u Lire la suite ⮕