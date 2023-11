Ugo Humbert battu par Zverev au terme d'un match fou

{username} À l'instant Partager Suivre ce postNe plus suivre ce post Enregistrer Sauvegardé. Afficher les Eléments sauvegardés . Ce commentaire a déjà été enregistré dans vos Eléments sauvegardés La réponse de l'auteur{commentContent} Répondre 00 Signaler {username} À l'instantLa réponse de l'auteur Partager Suivre ce postNe plus suivre ce post Enregistrer Sauvegardé.

EUROSPORT_FR: Ugo Humbert défait au bout du suspense par Alexander Zverev, tous les Français éliminésIl n'y a plus de Français à Bercy. Dernier représentant tricolore encore en lice, Ugo Humbert s'est incliné face à Alexander Zverev.

La source: Eurosport_FR

LEQUIPE: Au bout du suspense, Ugo Humbert cède devant Alexander ZverevUgo Humbert a livré une grande bataille de 3 h 29 mais s'est incliné au tie-break du troisième set mercredi face à Alexander Zverev (6-4, 6-7 [3], 7-6 [5]) au deuxième tour du Masters 1000 parisien. Il n'y a plus aucun Français en lice à l'Accor Arena.

La source: lequipe

LEQUIPE: Alexander Zverev : « Pas de raison qu'Ugo (Humbert) ne puisse pas être top 10 »Alexander Zverev a été impressionné par le niveau de jeu d'Ugo Humbert, qu'il a battu au bout du suspense (6-4, 6-7, 7-6), mercredi au deuxième tour du Rolex Paris Masters.

La source: lequipe

LAVOIXDUNORD: Masters 1000 de Paris : dernier Français en lice, Ugo Humbert tombe à son tourDernier Français encore en lice au Masters 1000 de Paris, Ugo Humbert (26e joueur mondial), a été éliminé au deuxième tour par l’Allemand Alexander Zverev (9e) 6-4, 6-7 (7/3), 7-6 (7-5) après un match fou et 3 h 29 minutes de jeu.

La source: lavoixdunord

EUROSPORT_FR: Ugo Humbert annonce soutenir Jo-Wilfried Tsonga pour le capitanat de l'équipe de FranceAlors que Jo-Wilfried Tsonga vient d’annoncer sa volonté de devenir le capitaine de l’équipe de France de Coupe Davis, Ugo Humbert a déjà exprimé son soutien.

La source: Eurosport_FR

EUROPE1: Masters 1000 de Paris : hécatombe pour la France, seul Ugo Humbert reste dans la compétitionMasters 1000 de Paris : hécatombe pour la France, seul Ugo Humbert reste dans la compétition

La source: Europe1