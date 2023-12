UFC 296 : une soirée explosive pour le dernier évènement de l'année

L'UFC est en avance pour les cadeaux. Pour son dernier évènement de l'année, l'organisation américaine offre une grande soirée avec deux combats pour un titre, chez les poids welters (-77kg) et les poids mouches (-52kg), et une carte principale remplie de chocs explosifs.

Si le combat principal risque de faire des étincelles avec le retour (après un an et demi d'absence) du très controversé Colby Covington (17-3) face au roi Leon Edwards (21-3), que beaucoup estiment être le meilleur kickboxeur des welters, le co-main event de la soirée entre les toujours très spectaculaires Alexandre Pantoja et Brandon Royval poureait voler la vedette au reste de la carte. Une carte pourtant bien remplie de la présence du Kazakh invaincu Shavkat Rakhmonov et du choc des trajectories opposées entre un Tony Ferguson sur le déclin et un Paddy Pimblett qui doit poursuivre son ascension après un an sans combattre. >>Vivez le bouillant UFC 296 avec les offres RMC Sport Edwards-Covington: duel d'antistars au sommet Des gangs de Birmingham au trône des welter





